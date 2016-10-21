Орел, 21 октября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В Орловской области многодетная семья оказалась в практически безвыходной ситуации: из-за болезни мать четырех детей временно не работает, семью содержит только супруг — с зарплатой 7,5 тыс. рублей. Но местных чиновников это, по всей видимости, не волнует: из-за долга по коммунальным платежам в 30 тыс. рублей у семьи грозятся забрать детей. Когда же супруги обратились за помощью к журналистам, чиновники вместо помощи пристыдили их.

Павел Петрович Чистяков. Нищие дети. 1861

Елена и Павел Бобковы воспитывают четырех детей. В течение последних четырех лет Елена тяжело болеет — у нее проблемы со спиной, перенесла операцию, с трудом передвигается по дому и работать физически не может. Содержит семью Павел, работающий на местном сыродельном заводе — за зарплату 7,5 тыс. рублей, плюс помогает старшая дочь. Этих денег, пишет «Орловский меридиан», едва хватает на содержание детей и лечение Елены.

Но положение семьи местных чиновников волнует мало. 13 октября на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, в котором участвовали сотрудники райадминистрации, соцзащиты и даже заместитель прокурора района, супругам поставили условие: расплатиться до ноября по долгам за коммунальные услуги (их за полтора года собралось около 30 тыс. рублей) — либо у них заберут детей. Пока же семью поставили на «профилактический учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Корреспондент ИА REGNUM попытался взять комментарий у главы района Виктора Данилова, однако его не оказалось на месте — по словам секретаря, он уехал на учения. Впрочем, ранее Данилов уже высказал свою позицию журналистам «Орловского меридиана»: «Вы знаете, сколько таких, как они? Люди начинают умышленно не платить коммунальные платежи потому, что якобы негде работать. Наступает зима, не дай Бог что-то случится. А мы каким-то образом должны с такими семьями разбираться. Но проще же всего обратиться в газету и сказать, что их обижают власти. Вы хотите, чтобы мы пришли к ним и сказали: «Вот вам денежки, пожалуйста, заплатите и живите себе дальше?»

После публикации истории в местных СМИ чиновники все же посетили семью Бобковых. Правда, пишет «Орловское информбюро», не для того, чтобы предложить помощь, а чтобы пристыдить за обращение к журналистам. После визита чиновников Елене Бобковой понадобилась помощь врачей.