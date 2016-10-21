Калуга, 21 октября, 2016, 11:48 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги В гостях у юных художников

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городского парламента Андрей Линков 20 октября посетили центр дополнительного образования «Созвездие».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, центру «Созвездие» было предоставлено новое помещение в здании бывшего учебно-производственного комбината, ремонт помещений был произведён за счёт средств, выделенных по предложению депутатов гордумы. В муниципальном бюджете 2016 года депутаты предусмотрели 20 миллионов рублей на проведение неотложного ремонта дошкольных и образовательных учреждений, это решение было поддержано всеми парламентскими фракциями.

За счёт выделенных средств в центре «Созвездие» был проведён ремонт хореографического зала, обустроены раздевалки и гримёрные, отремонтированы инженерные коммуникации.

Глава городского самоуправления осмотрел помещения центра и итогами ремонта остался доволен.

«Здание было передано центру «Созвездие» более года назад. После того, как мы его посетили и увидели состояние помещений, фракция «Единая Россия» выступила с предложением выделить средства в размере миллиона рублей на ремонтные работы, — сказал Александр Иванов, — Значительная часть суммы была вложена в ремонт помещения для проведения концертов, ведь раньше своей концертной площадки у ребят не было. Мы и дальше будем оказывать помощь, в том числе и финансовую, центру «Созвездие». Вы только представьте, 5000 детей занимается в этом центре. Я сегодня присутствовал на занятиях, они произвели на меня огромное впечатление. Хочется пожелать центру «Созвездие» успешно развиваться, воспитывать подрастающее поколение в такой же замечательной обстановке, которая царит теперь в этих стенах».

Воспитанники центра «Созвездие» отметили новоселье праздничным концертом, в торжествах также приняли участие члены территориальной общины «Наш Терепец».

«Получил массу приятных впечатлений от обновленного зала, от качества ремонта, от количества детей, которые здесь занимаются, от концерта. Центр «Созвездие» воспитывает огромное количество талантов и хочется искренне поблагодарить за это. Мне как депутату очень повезло, ведь решением управления образования и городской администрации год назад центр «Созвездие» переехал в мой округ. Для нас это большое событие, ведь для отдаленных районов города важно, что бы дети имели возможность приходить сюда обучаться. Хочется пожелать центру «Созвездие» творческих успехов и вдохновения», — заявил депутат городской Думы Калуги Андрей Линков.