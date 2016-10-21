Калуга, 21 октября, 2016, 11:39 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области Осмотр предприятия

Делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства во главе с ее генеральным директором Александром Браверманом накануне побывала с рабочим визитом в Калужской области, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

В сопровождении губернатора области Анатолия Артамонова гости посетили ряд предприятий региона — в Боровском районе завод компании SF Systems «Керамика будущего», в Дзержинском районе — ООО «Фирма «Веста» и ООО «Гигиена-Сервис Мед».

На территории ООО «Гигиена-Сервис Мед» состоялось совещание с участием членов областного правительства, представителей инфраструктуры поддержки бизнеса, банков и предпринимателей с целью знакомства с приоритетными проектами калужских компаний, претендующих на адресную гарантийную поддержку Корпорации.

Представленные проекты относятся к приоритетным отраслям промышленности. Так, в ООО «Гигиена-Сервис Мед» нацелены на комплексную программу импортозамещения в производстве гигиенической продукции, предназначенной для инвалидов и больных людей. Это первый масштабный проект в этой сфере бизнеса на территории России. Его реализация позволит снять зависимость от импорта этого товара до 50%. ООО «Фирма «Веста» планирует расширить производство упаковки из гофрокартона, что даст возможность открыть дополнительные рабочие места, повысить среднюю заработную плату, увеличить объемы отчислений в бюджет. Как отмечалось, реализация данных проектов имеет большое социальное значение для дальнейшего развития моногорода Кондрово, где расположены предприятия.

Проекты ООО «Росметалл» и ООО «Агригазполимер» направлены на развитие действующих производств труб из стали и полимеров. ООО «Теклеор» в индустриальном парке «Ворсино» строит центр разработки и внедрения технологий обработки ускоренными электронами сельхозсырья. Преимущества метода — обеспечение безопасности и высокого качества продукции, при этом ее полезные свойства не снижаются. ООО «ЭкоДСК» планирует построить в ОЭЗ «Калуга» завод по производству зданий из фибролита. Это разработка компании-резидента инновационного центра «Сколково», где до конца года планируется продемонстрировать первую модель такого дома.

В ходе обсуждения проекты были одобрены. Им может быть оказана прямая гарантийная поддержка АО «Корпорация «МСП», а также поддержка в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5»). Общий объем привлеченных кредитных ресурсов на реализацию составит более 3,6 млрд рублей.

Подводя итог встречи, гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман отметил: «Мы заинтересованы в более детальной проработке одного проекта в части анализа рынка. Пять остальных находятся в заключительной стадии и будут завершены с точки зрения кредитно-гарантийной поддержки в четвертом квартале 2016 года или в первом квартале 2017 года».

Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Корпорацию МСП за помощь в реализации проектов малых и средних компаний региона: «Впереди у нас хорошие перспективы сотрудничества», — подчеркнул глава области. При этом, по его мнению, первостепенное содействие необходимо оказывать развитию предпринимательства в реальном секторе экономики.

Напомним, сотрудничество АО «Корпорация «МСП» с Правительством Калужской области ведется в рамках соглашения о взаимодействии, подписанном 18 апреля 2016 года. В числе направлений совместной работы — расширение доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, увеличение доли малых и средних предприятий в госзакупках, оказание предпринимателям информационно-маркетинговой, правовой и имущественной поддержки. К настоящему времени малым и средним предприятиям калужского региона предоставлено 34 гарантии и поручительства Корпорации на сумму 1,14 млрд рублей, что позволило им привлечь 1,66 млрд рублей кредитных средств.