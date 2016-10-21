Лондон, 21 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по телесериалу «Шерлок», снова станет отцом. Его жена Софи Хантер ждёт второго ребёнка, сообщает E! Online.

Gage Skidmore Бенедикт Камбербэтч

Карлтон Камбербэтч, первый сын пары, родился в июне 2015 года. Хантер — тоже актриса, театральный и оперный режиссёр. О её помолвке с Камбербэтчем было объявлено 5 ноября 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября раскрыл перспективы дальнейшего существования «Шерлока»: сериал может подойти к завершению.

«Шерлок», вышедший в 2010 году, принёс огромную популярность как создателям фильма, так и исполнителям главных ролей. Второй сезон был показан в январе 2012 года, третий — через два года. Создатели ленты планировали снять четвёртый и пятый сезоны.