Звезда «Шерлока» Камбербэтч снова станет отцом
Лондон, 21 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по телесериалу «Шерлок», снова станет отцом. Его жена Софи Хантер ждёт второго ребёнка, сообщает E! Online.
Карлтон Камбербэтч, первый сын пары, родился в июне 2015 года. Хантер — тоже актриса, театральный и оперный режиссёр. О её помолвке с Камбербэтчем было объявлено 5 ноября 2014 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября раскрыл перспективы дальнейшего существования «Шерлока»: сериал может подойти к завершению.
«Шерлок», вышедший в 2010 году, принёс огромную популярность как создателям фильма, так и исполнителям главных ролей. Второй сезон был показан в январе 2012 года, третий — через два года. Создатели ленты планировали снять четвёртый и пятый сезоны.