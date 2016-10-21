Москва, 21 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Кредитные организации Группы ВТБ, банки ВТБ и ВТБ24, на 0,5% уменьшили ставки по своим ипотечным программам. Кредит для клиентов ВТБ на приобретение жилья теперь составит от 12,1 до 13,1% годовых, сообщает 21 октября пресс-служба банка.

trkterra.ru Ипотека

Как пояснил руководитель дирекции ипотечных продаж банка ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц, в текущем году банк уже выдал свыше 14 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма которых достигла 29 млрд рублей. Эти показатели превышают значения за весь период 2015 года.

На настоящий момент банк предлагает программу «Ипотека с господдержкой» с базовой ставкой 11,4% годовых. Также есть программа «Люди дела», которая предусматривает скидку для работников сферы образования, здравоохранения, силовых структур и государственных органов, с ее учетом ставка по ипотеке может быть снижена до 11,15%.