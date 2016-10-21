Москва, 21 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Центробанк лишил лицензий на осуществление деятельности у страховой компании «Инвестиции и финансы» и двух страховых брокеров — ООО СБ «РусБрокерКонсалт» и ООО СБ «Карго-Брокер», говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Страховая компания лишилась лицензии за неустранение в установленный срок нарушений страхового законодательства. Теперь компания должна уведомить клиентов об отзыве лицензии в течение месяца. Договора досрочно прекращаются, обязательства передаются другому страховщику.

Страхования компания «Инвестиции и финансы» работала с 1992 году, у нее 23 филиала и 21 офис продаж в различных регионах России. По объему страховых премий без учета ОМС компания в 2015 году занимала 67-е место среди российских страховых компаний.

Брокеры лишились лицензий за неисполнение в установленный срок предписания регулятора («РусБрокерКонсалт») и неисполнение надлежащим образом предписания ЦБ РФ («Карго-Брокер»).