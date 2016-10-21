Хабаровск, 21 октября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В Пекине завершает работу Восьмая международная ярмарка китайских инвестиций COIFair-2016. Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян дал высокую оценку нынешнему этапу российско-китайских отношений, а полпред президента в ДФО Юрий Трутнев уверен, что именно Дальнему Востоку России предстоит сыграть ключевую роль в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодняшняя встреча по развитию регионального сотрудничества между Дальним Востоком РФ и Северо-Востоком КНР является реализацией консенсуса, достигнутого главами наших государств, продвижением практического сотрудничества двух стран для подготовки 21-й встречи глав правительств РФ и КНР, которая состоится в следующем месяце», — отметил Ван Ян.

Российская и китайская стороны придают большое значение сегодняшнему мероприятию и считают, что оно послужит дальнейшему укреплению двусторонних связей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восьмой международной ярмарки китайских инвестиций COIFair-2016.

Хабаровский край совместно с КНР будет развивать сразу несколько отраслей: «Мы планируем совместное освоение острова Большой Уссурийский, совместные проекты в горнодобывающей сфере, лесопереработке, авиастроении. Сегодня в нашем регионе есть территории опережающего развития, есть Свободный порт. Но нужны дополнительные инструменты поддержки. Таким инструментом я считаю Центр поддержки китайского бизнеса в ДФО», — сказал, выступая на заседании Совета сотрудничества между регионами ДФО и Северо-Востока Китая, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

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Заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что именно Дальнему Востоку России предстоит сыграть ключевую роль в развитии Тихоокеанского региона: «Россия может сыграть ключевую роль в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона. Ключевая роль отведена именно Дальнему Востоку России — на его территории располагается большая часть природных ресурсов всего АТР. В настоящее время на территории ДФО реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов, в которых принимает участие бизнес КНР».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице КНР Пекине, на территории Пекинского Выставочного центра, проходит Восьмая международная ярмарка китайских инвестиций COIFair-2016. В ней принимают участие 86 компаний из 20 регионов России.

Делегация из РФ — крупнейшая на ярмарке. В ходе дискуссии глава Минвостокразвития Александр Галушка предложил создать в ДФО Центр поддержки китайского бизнеса. Идею единодушно поддержали глава российской делегации Юрий Трутнев и вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.