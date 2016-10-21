Екатеринбург, 21 октября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, в Екатеринбурге в кинотеатре «Колизей» состоится ретроспективный показ первой части эпической гангстерской саги Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Мероприятие организовано кинокомпанией «Иноекино», передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Крёстный отец». Реж. Френсис Форд Коппола. США — Италия. 1972 Глава клана

Сегодня отреставрированную версию популярнейшего фильма о гангстерах покажут также в Москве (кинотеатр «Формула Кино Горизонт») и Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора»). Ретроспектива второй части «Крестного отца» состоится в субботу, 22 октября. Фильм покажут в оригинале с субтитрами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале ретроспективного показа первой и второй частей культового фильма в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В свою очередь, обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Теткин, объяснил значение этого кинопроизведения для современной культуры, общества, провел аналогию с российской «почти повсеместной тюремной культурой».

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