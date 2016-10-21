Москва, 21 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Госдума ввела запрет для депутатов голосовать по доверенности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября. Устанавливается перечень уважительных причин для отсутствия на заседаниях

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

С принятием изменений в регламент депутаты будут обязаны участвовать лично не только в заседаниях нижней палаты парламента, но и на заседаниях комитетов.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») отметил, что при разработке инициативы учитывалось мнение всех фракций. «Каждый из нас был делегирован гражданами представлять их интересы», — подчеркнул парламентарий.

При этом допускается, что у депутатов могут быт объективные причины для отсутствия. Первая причина — временная нетрудоспособность. Вторая — участие в международных мероприятиях в составе официальных делегации по решению Совета Думы. Третья — направление в служебную командировку депутата по распоряжению спикера Госдумы. Четвертая причина касается только членов Совета Думы: участие в заседании Совбеза или же в заседаниях коллегий министерств. Кроме того, обсуждалась возможность отпуска парламентария за свой счет.

Депутаты намерены в ближайшее время вернуться к вопросу о штрафах для депутатов-прогульщиков. Так, по словам Неверова, вполне возможно «снижение денежной выплаты за пропущенное заседание без уважительной причины». Ранее речь шла о сумме одна шестая дохода парламентария за пропуск пленарного заседания.

В ходе обсуждения депутат Алексей Канаев («Единая Россия») предложил распространить новую практику на региональные заксобрания. По его мнению, необходимо принять новеллы, «запрещающие передавать право голосовать другому депутату» парламентариям заксобраний субъектов РФ.