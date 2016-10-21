Бангкок, 21 октября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. После смерти короля Пумипона Адульядета Таиланд находится на перепутье, заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, сообщает 21 октября Reuters.

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«Его величество не покинул нас. Он остается в земле, воздухе и воде. Наша страна находится между двумя путями: один из них — это провал», — сказал Чан-Оча.

«Давайте не будем забывать, что Таиланд был монархией в течение около 800 лет. Наша страна выстояла благодаря монархии. Хотя мир меняется, мы не должны забывать свои корни», — добавил премьер-министр Таиланда.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, король Таиланда скончался в больнице Бангкока в возрасте 88 лет. В стране объявлен траур.