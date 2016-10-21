Екатеринбург, 21 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с началом отопительного сезона некоторые дома так и остались неподключенными к теплоснабжению. Виной тому стал затянувшийся капитальный ремонт. По данному факту прокуратура уже организовала проверку и ведёт приём граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Региональном фонде содействия капитальному ремонту общего имущества заявляют, что в данной ситуации предприняли все возможные меры. В частности, после поступления сигналов, сотрудники фонда выезжали на неподключенные к теплу объекты и пытались воздействовать на подрядные организации для скорейшего завершения ремонта.

«Мы вызывали для бесед гендиректоров компаний, которые затянули с капитальным ремонтом. Нарушившая сроки капитального ремонта подрядная организация будет оштрафована за каждый день просрочки», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь фонда Анна Коробейникова.

Уже известно, что недоработки на объектах допустила компания «Севергазстрой», к которой были претензии в прошлом году во время выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Каменске-Уральском.

«С «Севергазстроем» были расторгнуты договоры по 30 видам работ, и в дальнейшем, участвуя в конкурсах, они будут обязаны указывать эту информацию, что снизит их баллы. Так, в прошлом году, в подобную ситуацию попал «Стройдор», и на конкурсе компания лишилась баллов и не получила подрядов», — отметила Анна Коробейникова.

Она уточнила, что никаких «черных списков» компаний-нарушителей, о которых говорилось ранее, на данный момент не существует и не может существовать по закону. А не допуск к конкурсу вызовет претензии со стороны федеральной антимонопольной службы.

«Ситуация может измениться, если Минстрой внесёт изменения в процедуру конкурса, и будет составлен реестр заранее одобренных компаний. Но таких изменений пока нет», — уточнила Анна Коробейникова.

В свою очередь, в подрядных организациях ссылаются на нехватку квалифицированных специалистов по работам, связанным с ремонтом и монтажом отопления, из-за чего и происходит срыв сроков ремонтных работ.

Отметим, что в Свердловской области по состоянию на 14 октября 2016 года запланирован ремонт в 1442 домах. На 1100 объектах работы завершены полностью. Всего было выполнено и принято 7538 видов работ на общую сумму более трёх миллиардов рублей.

Отметим, ранее прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с нарушением прав граждан на благоприятные условия проживания и отсутствием отопления в домах, в которых проводится капитальный ремонт инженерных коммуникаций. По данным надзорного ведомства без отопления осталось 13 многоквартирных домов в четырёх районах Екатеринбурга, в связи с чем прокуратура организовала еженедельный выездной приём граждан в офисах управляющих компаний. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что информация по итогам проверки и дальнейшим мерам реагирования будет известна в начале будущей недели.

Примерно без отопления остались около 1000 человек. Каковы бы ни были итоги проверки, уже сейчас становится понятно, что проблема носит системный характер, ведь зачастую даже в тех домах, где капитальный ремонт проводился вовремя, у жителей остаются претензии к качеству проведённых работ. Более того, ранее возникали ситуации, когда капитальный ремонт проводился в доме, который впоследствии был признан непригодным для жилья. Таким образом, речь идёт не только о нехватке квалифицированных рабочих, но и проблемах в системе оценки состояния жилого фонда.

Да и сама конкурсная основа не является идеальным решением и пробуксовывает. Рынок, который в условиях конкуренции должен предлагать качественные услуги по более низкой цене, в реальности вовсе не всегда так работает. На конкурсы, так или иначе, попадают недобросовестные подрядчики. Составление «чёрного списка» для таких фирм вряд ли окажется панацеей. Да и сам «чёрный список» может пополняться ежегодно. В свою очередь, создание реестра «добросовестных компаний» может существенно уменьшить участвующих в конкурсах число подрядчиков. А если такой реестр будет строгим, то и вовсе могут оказаться ситуации, когда конкурсы будут проводиться на безальтернативной основе.

Напомним, что ещё во время процедуры принятия программа капитального ремонта многоквартирных домов подверглась критике. Теперь, после того, как она начала работать, вопросов становится только больше. Выясняется, что государство должно прорабатывать не только источники финансирования и способы распределения средств на реализацию программ, но также учитывать состояние рынка по предлагаемым услугам и наличие квалифицированных специалистов, готовых своевременно и качественно выполнять работу.