Санкт-Петербург, 21 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» состоится ретроспективный показ первой части эпической гангстерской саги Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Мероприятие организовано кинокомпанией «Иноекино», передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Крёстный отец». Реж. Френсис Форд Коппола. США — Италия. 1972 Крестный отец

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аналогичные мероприятия пройдут в этот день в Москве и Екатеринбурге. «Крестного отца» покажут в оригинале с субтитрами. Отреставрированную версию второй части «Крестного отца» покажут в субботу, 22 октября.

Эпическая гангстерская сага Фрэнсиса Форда Копполы — культовое явление и один из самых цитируемых текстов последних десятилетий XX века. В основе сюжета — судьба влиятельного сицилийского мафиозного клана в Нью-Йорке и разворачивающаяся на его улицах борьба за контроль и власть между криминальными группировками, погрязшими в коррупции, обмане и предательстве. Создавая образы гангстеров, сочетающих в себе честь и жестокость, безграничную любовь к своей семье с циничным безразличием к врагам и конкурентам, Коппола обращается к традиции американского кино 30-х годов, раз и навсегда создавая канон в изображении криминального мира и делая из гангстерского фильма настоящую семейную сагу и метафору властных отношений в целом.

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