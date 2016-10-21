Москва, 21 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Количество профессиональных клубов в России должно быть сокращено вдвое, а их содержание должно обеспечиваться при активном привлечении частных инвестиций. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил депутат, заслуженный тренер России Валерий Газзаев во время пленарного заседания в Госдуме.

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«На мой взгляд, количество профессиональных клубов нужно сократить вдвое, а их содержание должно быть за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний, которые должны получать соответствующие преференции и льготы за счет государства», — заявил Газзаев.

По его словам, «развитие футбола как коммерческой индустрии практически… ну, не на уровне нуля, но близко к этому».

В свою очередь, региональные и федеральные власти должны сконцентрироваться прежде всего на развитии инфраструктуры массового, любительского и детского спорта, уверен депутат.

«Необходимо изменить саму систему финансирования профессиональных клубов, и сделать это может только государство за счет принятия соответствующих законов и нормативных актов», — указал Газзаев, добавив, что эта тема уже звучала и на президентском совете по спорту.

«Если подобные решения будут приняты, я уверен, крупные бизнес-структуры будут заинтересованы в том, чтобы принять участие в финансировании профессионального спорта», — подчеркнул он.

По данным Газзаева, 88% профессиональных клубов России финансируются из региональных бюджетов или крупными государственными компаниями и корпорациями. При этом всего в стране существует 105 профессиональных клубов.