Киев, 21 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала «1+1» заявил, что Киев должен получить полный контроль над участком украинско-российской границы на второй день после проведения в Донбассе местных выборов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По его словам, для Украины это «принципиально важно». «Но до выборов обязательно должен быть установлен контроль от мониторинговой миссии ОБСЕ, кроме такого контроля, должен быть постоянный доступ к границе, предоставленный со стороны сепаратистов», — заявил Елисеев.

Урегулирование ситуации на Украине может быть достигнуто только на основе Минских соглашений. К такому выводу пришла «нормандская четвёрка» на переговорах, завершившихся 19 октября. Миссию ОБСЕ в Донбассе участники переговоров готовы расширить. По гуманитарным вопросам больших результатов достичь не удалось, сообщил президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко по итогам встречи сообщил, что «четвёрка» договорилась продолжить работу по подготовке концепции избирательного законодательства в Донбассе на уровне экспертных групп. Киев рассчитывает на обмен пленными в формате «всех на всех».