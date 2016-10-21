Лондон, 21 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Ряд новых автомобилей британской компании Jaguar Land Rover будет оснащаться двигателями из линейки Ingenium. Разработка таких моторов станет частью стратегии компании, касающейся контроля над количеством выбросов в атмосферу вредных веществ, сообщает издание «Покатим.ру».

ciwm-journal.co.uk Jaguar Land Rover

Первым новым двигателем в линейке Ingenium станет четырехцилиндровый агрегат. Отмечается, что он станет самым оснащенным мотором компании — его производительность вырастет на 25% при сокращении на 15% расхода топлива.

Также инженеры Jaguar Land Rover создали новую трансмиссию TRANSCEND, передаточное число которой составляет порядка 20:1. Ожидается, что серийное производство бензиновых двигателей Ingenium начнется в 2017 году.