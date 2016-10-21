Санкт-Петербург, 21 октября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Первый этап работ по восстановлению благоустройства Сенной площади в Санкт-Петербурге после сноса незаконных торговых павильонов завершится до конца октября. На Сенной будет «воздух и открытое пространство». Об этом 21 октября сообщил журналистам председатель городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Сенная площадь

Напомним, работы по сносу примерно шести десятков установленных без разрешения объектов на Сенной площади начались 26 сентября. К 17 октября они в целом были завершены.

Как отмечали ранее в комитете по имущественным отношениям Смольного, хотя предпринимателям дали возможность добровольно устранить все нарушения и вывезти свое имущество, в отношении нескольких десятков торговых объектов, незаконно установленных на площади, пришлось применить меры по принудительной эвакуации.

Дорожники уже восстановили плиточное мощение на площади почти в 4 тысячи квадратных метров, отремонтировали и вымыли ограждения. На площади демонтированы устаревшие рекламные конструкции, очищены и покрашены опоры наружного освещения, на них нанесено антивандальное покрытие.

«Управляющие компании приводят в порядок фасады окружающих домов. До конца октября ГУП «Метрополитен» решит вопрос с приведением в нормативное состояние вентиляционной шахт», — сообщили в комитете по благоустройству.

Одновременно идут работы по озеленению площади, на месте утраченных деревьев и кустов высаживаются новые растения. На Сенной площади появились пять новых лип и более 300 кустов кизильника в живой изгороди. Всего на площади — около 60 лип и более 1200 кустарников. Весной будет проведена высадка цветов в кадках.

Учитывая стесненность территории и плотность застройки, садовники сделают акцент на вертикальном озеленении площади. Весной на Сенной планируется установить конструкции (вазоны, ящики на опорах освещения и силовых ограждениях) для высадки ампельных растений.

Вместо торговых ларьков на Сенной площади будут «воздух и открытое пространство», заявил Владимир Рублевский. «Теперь с Сенной просматриваются перспективы улиц и Московского проспекта — и это совсем другая картина», — подчеркнул он результат раболт по очистке площади.

Второй этап работ, предусматривающий восстановление других элементов благоустройства — в частности, установку новых клумб и скамеек — планируется провести уже весной 2017 года.