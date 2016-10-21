Москва, 21 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, в Москве в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» покажут ретроспективу первой части эпической гангстерской саги Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Мероприятие организовано кинокомпанией «Иноекино», передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Крёстный отец». Реж. Френсис Форд Коппола. США — Италия. 1972 Глава клана

В пятницу ретроспективный показ первой части фильма состоится также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Отреставрированную версию второй части «Крестного отца» покажут в субботу, 22 октября. Фильм будет идти в оригинале, на английском языке, с субтитрами.

Первый фильм культовой саги, основанный на бестселлере Марио Пьюзо 1969 года, рассказывает историю взросления и становления молодого героя войны Майкла Корлеоне жестким и коварным боссом сицилийской мафии. Майкл — сперва идеалист, сторонящийся семейного дела, но постепенно принимающий свою судьбу — мастерски сыгран молодым Аль Пачино, составившим достойную компанию Марлону Брандо, который исполнил роль главы семьи — «крестного отца» клана Корлеоне, создав образ, который теперь уже навсегда вошел в мировую культуру.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале ретроспективного показа первой и второй частей культового фильма в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В свою очередь, обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Теткин, объяснил значение этого кинопроизведения для современной культуры, общества, провел аналогию с российской «почти повсеместной тюремной культурой».