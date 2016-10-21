Киев, 21 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. 20 октября на заседании городской комиссии Харькова по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды было принято решение установить мемориальные доски нескольким «выдающимся харьковчанам», передает корреспондент ИА REGNUM.

Язэп Горыд. Карикатура на Юзефа Пилсудского. 1926

В частности, на здании по ул. Университетской, где располагалось первое здание Харьковского императорского университета (сейчас в этом здании — Украинская государственная инженерно-педагогическая академия), установят мемориальную доску польскому государственному деятелю Юзефу Пилсудскому, который в конце 1880-х годов учился в Харькове на врача.

Как подчеркнул в ходе заседания первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, принятое решение очень важно для города.

«Это говорит о том, что Харьков чтит героев, которые борются за независимость своей страны, помнит ученых и деятелей искусства, благодаря которым мы называем Харьков культурной столицей, столицей образования. Мы продолжаем развивать международные отношения и поддержали инициативу Генерального консульства Республики Польша, и установим мемориальную доску одному из первых европейских политиков, который заявил, что Украина должна быть независимой, Юзефу Пилсудскому», — отметил первый вице-мэр.

Украинские СМИ отмечают по этому поводу, что Пилсудский в 1918—1919 годах воевал с ЗУНР за Западную Украину, в 1919—1920 годах — с Красной армией вместе с Симоном Петлюрой.

Юзеф Пилсудский (1867−1935 гг.) — одна из главных исторических фигур межвоенной Польши. Для российского читателя «Начальник государства» (такой должностью в 1918 году Пилсудского наделил Регентский совет Польши) известен, прежде всего, как инициатор и координатор польской оккупации в 1919—1920 гг. западной окраины распавшейся Российской империи. Историкам известны слова Пилсудского: «Моя мечта — дойти до Москвы и на Кремлёвской стене написать: «Говорить по-русски запрещается».