Москва, 21 октября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Крупные государственные компании и корпорации финансируют 88% профессиональных клубов России, выделяя ежегодно на профессиональный спорт 25 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил депутат, заслуженный тренер России Валерий Газзаев («Справедливая Россия») во время пленарного заседания в Госдуме.

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«На сегодняшний день 88% профессиональных клубов в России финансируются из региональных бюджетов или крупными государственными компаниями и корпорациями, которые выделяют на профессиональный спорт в год 25 млрд рублей», — заявил Газзаев.

Всего в России в настоящее время существует 105 профессиональных клубов, отметил он. «Для сравнения, в Германии — 54, во Франции — 40, в Испании — 44, а в Голландии — 36», — констатировал депутат.

Между тем, в отличие от российских, «клубы из этих стран регулярно выигрывают престижные европейские турниры, а национальные сборные всегда добиваются самых высоких позиций на чемпионатах мира и Европы», указал Газзаев.

«Нам надо гнать не за количеством, а сосредоточиться на качестве и результате», — призвал парламентарий.