Ростов-на-Дону, 21 октября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, в самом проблемном муниципалитете Ростовской области — Таганроге — стартовал долгожданный отопительный сезон. Как минимум неделю без тепла оставались не только жители многоквартирных домов. Батареи были холодными в больницах, детских садах, школах, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как уточнили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Донского региона, отопительный период в области начался ещё 26 сентября. Уже к 15 октября — официальному старту отопительного сезона — теплом на Дону были обеспечены 99,9% объектов. В оставшиеся 0,1% как раз и вошли часть домов в Ростове-на-Дону, а также весь Таганрог.

В ведомстве ситуацию в областном центре назвали «особенностями пуска тепла», но все недочёты устраняются в оперативном режиме. В приморском городе к зиме были готовы лишь 59,5% объектов. Таганрожцев предупреждают о том, что во время запуска тепла может выявляться так называемая завоздушенность в стояках. Со сложностями могу столкнуться непосредственно многоквартирные дома.

«Все эти недочеты будут оперативно устраняться», — добавили в ведомстве.

ИА REGNUM уже сообщало, что на этой неделе стало известно о перебоях с теплоснабжением в домах, социальных учреждениях. Было принято решение о запуске тепла в «ручном режиме». Об этом сказал на совещании с участием руководителей администрации Таганрога заместитель донского губернатора Сергей Сидаш. Он назвал ситуацию «самой критической».

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Кроме того, без тепла остались и ростовчане. В некоторых домах батареи не нагрелись из-за порывов на теплотрассах.

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Напомним, в начале октября глава Ростовской области Василий Голубев призвал муниципалитеты к своевременной подаче тепла. «Не нужно ждать, пока ниже 8 градусов будет трое суток. Похолодало — дайте тепло! Нет тепла — это ЧП», — написал глава региона в микроблоге. Но пока кадровых решений за срыв отопительного сезона не последовало.