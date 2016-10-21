Подольск, Московская область, 21 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Администрация городского округа Подольск Московской области опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в школе №32 микрорайона «Кузнечики» могут быть отменены общеобразовательные 10−11 классы из-за перегруженности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афанасьева Елена. Первое сентября. 1951

Как агентству пояснили в пресс-службе администрации, информация о закрытии классов не является достоверной.

«МОУ СОШ №32 была открыта 1 сентября 2012 год. Это одно из самых крупных образовательных учреждений городского округа Подольск: здесь обучаются 2 256 учащихся в 74-х классах, из них в 10−11 классах — 226 человек в 8 классах. Доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в 10-х классах, по Городскому округу Подольск в 2016 году составила 56,7%, в МОУ СОШ № 32 — 77,7%, из них 72% — продолжили обучение в своей школе», — пояснили в администрации, отметив однако, что в школе все-таки существует проблема второй смены.

Тем не менее, в микрорайоне «Кузнечики» ведется строительство двух новых школ на 825 ученических мест с двумя пристройками. Ввод учреждений в эксплуатацию запланирован на 2017 год, что сможет снизить длю школьников, обучающихся во вторую смену.

Напомним, ранее РИАМО сообщило со ссылкой на сотрудницу МОУ СОШ №32, что в образовательном учреждении наблюдается перегруженность — дети занимаются в несколько смен, что может привести к отмене старших общеобразовательных классов.

«На будущий год мы рассматриваем возможность отмены общеобразовательных 10 и 11 классов. Связано это, в первую очередь с тем, что в настоящее время наши ученики занимаются в несколько смен. Школа перегружена. Мы задумываемся о том, чтобы после 9 класса оставались только профильные классы, в которых будут учиться лучшие из лучших», — заявила тогда собеседница агентства.