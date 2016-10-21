Москва, 21 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Предвыборная гонка в США

По данным ВЦИОМ, с приближением выборов президента США интерес россиян к избирательной кампании растет: за месяц до голосования интерес к этой теме проявляют уже более половины наших сограждан (53%) — с 41% в июле текущего года. Однако внимательно следят за ситуацией только 12%, тогда как 41% — время от времени.

Для России важен результат голосования в США — считают 57% опрошенных, обратной точки зрения придерживаются 38%. С прошлых выборов заметно снизилась доля затруднившихся с ответом на этот вопрос. Если в 2008 году их доля составляла 15−18%, то в этом году таких уже 5−6%.

Для развития двусторонних отношений между Россией и США, по мнению респондентов, предпочтительнее победа Дональда Трампа, нежели Хиллари Клинтон. Так, о том, что они улучшатся, если 8 ноября победит Трамп, говорят 29% опрошенных, тогда как относительно президентства Клинтон такого мнения придерживаются лишь 4%. В том, что избрание Трампа ухудшит ситуацию, уверены 8%, и 45% предвидят ухудшение, если выберут Клинтон. Около трети считают, что ситуация между Россией и США не изменится при избрании любого из кандидатов.

Каждый третий (35%) полагает, что победа Трампа больше соответствует национальным интересам России, причем эта доля существенно выше среди тех, кто считает исход выборов в США важным для нашей страны — 44%. Всего 6% уверены, что национальным интересам больше соответствует победа Клинтон. И каждый пятый (22%) отметил, что никто из двух кандидатов не отвечает интересам России.

Каждый второй (52%) считает, что солидный возраст обоих политических лидеров — это признак вырождения американской избирательной системы. Обратного мнения придерживаются 23% россиян. Причем среди людей с хорошим материальным положением больше тех, кто считает возраст Трампа и Клинтон — политическим опытом и признаком устойчивости системы (27%), меньше эту точку зрения разделяют малообеспеченные граждане (17%).

Данные комментирует глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «В условиях острой конфронтации между Россией и США граждане нашей страны предсказуемо выбирают из двух главных кандидатов на пост американского президента того из них, кто публично высказывает симпатии Владимиру Путину и обещает в случае своей победы договориться с Россией по ключевым пунктам разногласий. Хиллари Клинтон, напротив, воспринимается как продолжательница конфронтационного курса президента Обамы и никакой поддержкой не пользуется. Впрочем, недоверие к Америке и американским политикам в сегодняшней России настолько велико, что значительная часть респондентов не ждет улучшения двусторонних отношений при любом исходе выборов в США».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 8−9 октября 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.