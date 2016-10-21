Киев, 21 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В основу проекта бюджета Украины на 2017 год положена такая философия, что страна должна перестать быть сырьевым придатком других стран, ее экономика должна развиваться, производить конкурентный продукт и способствовать повышению качества жизни украинских граждан. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя государственный бюджет на 2017 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

Напомним, накануне Верховная рада Украины в первом чтении приняла проект государственного бюджета страны на 2017 г. «За» соответствующее решение проголосовало 230 народных депутатов, 15 — «против», «воздержалось» — 48,

«Я хочу, чтобы мы перестали быть сырьевым придатком к экономикам других стран, очень важно, чтобы мы создали национальный продукт, который будет конкурентен и который будет обеспечивать украинцев достойными рабочими местами. Это все является философией этого бюджета», — подчеркнул Гройсман.

По его оценке, Украина не одно десятилетие находится в состоянии стагнации.

«Причина в том, что в нужное время не были проведены необходимые реформы, не были построены те системы, которые бы дали возможность людям получать нормальные пенсии, нормальную заработную плату, не были созданы условия для инвестирования в экономику, возможности для развития общин. Украина демонстрировала колоссальные результаты падения по разным показателям. Как следствие, страна была превращена в сырьевой придаток соседней страны и оказалась не готовой к вызовам, перед которыми впоследствии предстала, и временно потеряла часть территорий и традиционные рынки», — отметил Гройсман.

Вместе с тем, премьер Украины считает, что у властей страны сегодня появился шанс — «этот шанс заключается в том, что мы должны развивать национальную экономику и блага, которые производит национальная экономика, инвестировать на постоянной основе в качество жизни украинских граждан».