Ярославль, 21 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Исторический центр Ярославля как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО будет представлен на Нанкинской Международной выставке городов исторического и культурного наследия 2016. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Успенский собор в Ярославле

Выставка откроется 23 октября. В ее рамках состоится Форум мэров, главной темой которого станут вопросы развития сотрудничества в сфере охраны культурного наследия. Участие в Форуме примут главы ряда исторических городов мира: Спарта (Греция), Перт (Австралия), Йорк (Великобритания), Катманду (Непал), Сукре (Боливия), Флоренция (Италия), Могилев (Беларусь), Семаранг (Индонезия), Малакка (Малайзия), Сан-Антонио (США).

Ярославль на форуме представит недавно назначенный заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев, отвечающий за социальную политику. Как отмечают в мэрии города, Лилеев познакомит участников форума с опытом и перспективами сохранения исторического центра Ярославля, входящего в число объектов исторического наследия ЮНЕСКО.

«Наследие Ярославля является предметом нашей национальной гордости. Стратегия развития города предполагает при безусловном сохранении историко-культурных ценностей активное развитие туристического потенциала, что является приоритетным направлением деятельности правительства Ярославской области. Ярославль нацелен на поиск эффективных решений в целях сохранения уникального наследия города и его популяризации», — прокомментировал свою поездку в Нанкин Иван Лилеев.

Стоит отметить, что впервые контакт между Ярославлем и Нанкином был налажен в 2012 году в рамках выставки городов всемирного исторического и культурного наследия. В ходе визита между Нанкином (КНР) и Ярославлем был подписан Меморандум о дружбе и сотрудничестве. В 2014—2016 годах состоялись официальный и спортивный обмены делегациями между Ярославлем и Нанкином. Визит многочисленной китайской делегации в составе 16 человек в Ярославль в 2016 году был приурочен к Дню города Ярославля.

Ранее активным расширением культурных связей Ярославля занимался мэр города Евгений Урлашов — во всяком случае, именно так он позиционировал свои многочисленные заграничные поездки, в которых участвовали близкие соратники «народного мэра». Иногда близкие соратники включали в состав ярославской делегации своих близких родственников. Евгения Урлашова бурно критиковали за эти визиты за бюджетный счет.

В этот раз мэрия особенно подчеркивает, что все расходы на поездку взяла на себя принимающая сторона. Между тем председатель постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская сомневается, что такие визиты могут быть полезны городу.

«Наверно, поездка была давно запланирована, и по должности это полагается. Мое глубокое убеждение — смысла в таких поездках нет. Для личного развития, да — это может быть полезно. Для города — вряд ли. Я сама ни разу никуда не ездила ни в думе, ни в муниципалитете. Несколько удивляет, что мэрия поехала делиться своим опытом в охране объектов культурного наследия и развивать туризм. Недавно была комиссия общественной палаты и муниципалитета, где общественники констатировали, что ни одна из их рекомендаций по охране памятников истории и культуры исполнительной властью не выполнена. Мэрия даже концепцию не разработала своих планов в отношении исторического наследия. На программу туризма в городском бюджете на следующий год заложен всего 1 миллион рублей. Я спрашивала — что на миллион можно сделать? На одну выставку в Москву съездить?» — сказала председатель постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по социальной политике Вера Никольская.