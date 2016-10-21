Вологда, 21 октября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Автопарк Вологодской области растет уже не первый год. Так, в 2013-м количество транспорта на дорогах региона перевалило за полмиллиона, а в 2016 году подбирается к 520 тысячам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГИБДД.

PublicDomainPictures Автомобили на дороге

Напомним, по данным Вологдастата, на 1 января 2016 года на Вологодчине проживает 1,187 млн человек. Таким образом, практически у каждого второго вологжанина имеется личный автомобиль.

«Речь, разумеется, идет только о надлежащим образом зарегистрированных автомашинах. С каждым годом мы наблюдаем все больший и больший процент роста числа транспортных средств. По итогам 2014 года вологжанами было зарегистрировано 504,8 тыс. машин, в прошлом году — 510,4 тыс., а за девять месяцев этого года — уже 518,7 тыс. единиц», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Вологодской области Роман Ушаков.

Причем основной рост фиксируется в сегменте подержанного транспорта. Если рынок новых авто ежемесячно падает на 3−5%, то, по данным агентства «АВТОСТАТ», рынок автомобилей с пробегом в Вологодской области с начала года вырос на 12%.При таком росте количества автотранспорта не удивительно, что абсолютно все региональные социологические опросы показывают — основной проблемой региона вологжане считают именно состояние областных автодорог. Даже миллиардные вложения в дорожную инфраструктуру ситуацию пока не спасают (более 16 млрд рублей — объем расходования дорожного фонда за четыре года). На начало 2016 года нормативным требованиям, по данным областных властей, соответствовало 3,15% автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 35,2% дорог местного значения соответствуют требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, а доля автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Вологодской области, отвечающих нормативным требованиям, достигает 79%.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM курирующий дорожную сферу заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов, на строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог в 2016 году предусмотрено около 550 млн рублей, вложения в федеральную транспортную сеть превысят семь млрд рублей.