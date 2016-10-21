Москва, 21 октября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на сбалансированность бюджетов регионов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Предлагается ограничить перенос убытков, полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах, в размере не более 30% налоговой базы текущего отчётного (налогового) периода, рассчитанной без учёта переноса убытков прошлых лет. При этом установленное в настоящее время ограничение срока переноса убытков десятью годами предлагается отменить.

КГН

Меняется подход к формированию консолидированной налоговой базы КГН, ограничивается сумма уменьшения налоговой базы КГН, формируемой прибыльными участниками КГН, на сумму убытка, полученного убыточными участниками КГН, размером, не превышающим 30% от прибыли прибыльных участников КГН.

Также предполагается централизация на период 2017—2020 годов в федеральный бюджет 1% налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ.

Меняются условия, которым должна соответствовать организация — сторона договора о создании КГН, и условия, при которых КГН прекращает своё действие.

Пени

Законопроектом также предусмотрены изменения, направленные на повышение эффективности использования в налоговых правоотношениях пеней. Предлагается сохранить такую процентную ставку пени для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и увеличить её размер в два раза для юридических и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в случае просрочки исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов свыше 30 календарных дней. Действующая процентная ставка пени для юридических и физических лиц равна одной трёхсотой ставки рефинансирования Банка России.

Кроме того, для улучшения условий исполнения обязанности по уплате налогов законопроектом предусматривается возможность уплаты налогов за налогоплательщиков третьими лицами.

НДС

Также предлагается установление ставки НДС в размере 0% на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении с 1 января 2017 года до 1 января 2030 года, а также продление срока применения ставки НДС в размере 0% на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении до 1 января 2030 года.

Акцизы на алкоголь

Законопроектом предлагается проиндексировать ставки акцизов на отдельные виды подакцизных товаров, установленные на 2017 год, а также установить ставки акцизов на 2018 и 2019 годы.

«Изменения в области акцизов на алкогольную продукцию в сочетании с планируемым увеличением норматива зачисления акцизов на крепкую алкогольную продукцию в бюджеты субъектов Федерации позволят увеличить доходы региональных бюджетов и не приведут к существенному увеличению цен на эту продукцию», — считают в правительстве.

Акцизы на табак

Для стимулирования здорового образа жизни населения предлагается включить в перечень подакцизных товаров одноразовые электронные системы доставки никотина (со ставкой акциза 40 рублей за 1 штуку), никотинсодержащую жидкость (10 рублей за 1 мл), а также табачные изделия, предназначенные для потребления путём нагревания (нагреваемый табак) (4800 рублей за 1 кг в 2017 году). Также предлагается выравнять ставки на табак трубочный, курительный, жевательный, нюхательный, кальянный и нагреваемый табак.

Специфические ставки акцизов на все виды табачной продукции, установленные на 2017 год, предлагается увеличить на 10%, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10% к предыдущему году.

Также предусмотрено изменение акцизов на нефтепродукты: на автомобильный бензин класса 5, на дизельное топливо, на средние дистилляты.

НДПИ

Предусмотрены изменения порядка определения показателей, используемых при расчёте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче природного горючего газа организациями, являющимися собственниками объектов Единой системы газоснабжения, и аффилированными с ними компаниями. Предлагается увеличение НДПИ на газ на 413 рублей за тысячу куб. м в 2017 году и ставки НДПИ при добыче нефти на 306 рублей за тонну в 2017 году и на 357 и 428 рублей за тонну в 2018 и 2019 годах соответственно.

В целях совершенствования налогообложения НДПИ добычи многокомпонентных комплексных руд, содержащих в том числе медь, никель и металлы платиновой группы, предлагается изменить ставки НДПИ при добыче таких многокомпонентных комплексных руд. Отметим, что основные месторождения металлов этой группы расположены в Красноярском крае — более 99% разведанных и более 94% оценённых российских запасов.