Стамбул, Турция, 21 октября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. На территории современного Стамбула удалось обнаружить самую крупную коллекцию древних медицинских препаратов и приспособлений, утверждают археологи. Среди лекарств есть и те, что применялись для лечения сердца и борьбы с депрессией, сообщает Daily Mail.

dailysabah.com Археологические раскопки на территории Стамбула

Раскопки проводились на берегу озера Кючюкчекмедже, что лежит к западу от города. Они стали возможны после падения уровня воды из-за засухи. Археологи обнаружили около 700 небольших керамических бутылочек, а также различные пестики, ступки, шпатели. По всей видимости, здесь находился цех по производству лекарств.

dailysabah.com Керамические бутылочки, найденные археологами

Анализ веществ, хранившихся в емкостях, показал, что среди них есть наркотические вещества метанон и фенантрен. Одно из веществ выполняло роль обезболивающего, другое применялось в качестве антидепрессанта. Возраст находок составляет, по меньшей мере, 1400 лет.