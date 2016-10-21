Челябинск, 21 октября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Челябинская области дети продолжают пребывать в группах, по численности превышающих соответствующие санитарные нормы. Роспотребнадзор по Челябинской области за третий квартал 2016 года выявил переполненные группы в более чем 300 дошкольных образовательных учреждениях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области сообщили, что в результате проверки в третьем квартале текущего 2016 года было обследовано 29 дошкольных образовательных учреждений.

«В ходе надзора проведены лабораторные исследования питьевой воды, из которых в 7,4% питьевая вода не отвечала по микробиологическим показателям, процент проб готового питания не отвечающих по закладке в 13,0%, качество обработки столовой посуды в 2,8%. Кроме, того проводились замеры микроклимата по поступившим заявлением родителей на низкую и высокую температуру воздуха в помещениях для детей, в 5,4% выявлены отклонения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Были обнаружены нарушения в питании детей, в соблюдении санитарно-эпидемиологического режима. Всего на контроле у челябинского Роспотребнадзора 317 садиков, в которых выявлены группы с переуплотненным количеством детей. Наибольшее количество переуплотненных групп отмечено с детьми с возрастом от 0 до 3 лет.

На контроле челябинского Роспотребнадзора находится 1484 дошкольных образовательных организации, которые посещает 226 тыс. 800 детей, из них 9 учреждений являются частными негосударственными дошкольными организациями. В области функционирует 992 дошкольные группы с кратковременным пребыванием детей, которые посещает 11 696 чел.

Материально-техническая база дошкольных организаций находится в удовлетворительном состоянии. В 95,4% объекты отдельно стоящие, централизованное водоснабжение имеют — 99,1%, канализование — 99,7%, централизованное отопление — 99,6%. Во всех учреждениях организовано горячее питания, в зависимости от пребывания детей

Напомним, 5 августа 2015 при осмотре хода строительства в новых микрорайонах Челябинска, первые лица Челябинской области и города Челябинска губернатор Борис Дубровский и мэр Евгений Тефтелев, сделали заявления о положении дел по обеспеченности местами в детских садах южноуральцев.

«Регион обеспечен местами в дошкольных учреждениях на 98%. Есть ситуация где территория чуть хуже. Челябинск одно из таких мест — здесь активно растет население, много молодежи и растет рождаемость. С начала года в регионе родилось 24 тысячи малышей. Всех их нужно будет принять в садики и школы. Сейчас стоит задача до конца года полностью снять очередность в садики для детей от 3 до 7 лет», — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«До конца года планируется открыть порядка четырех тысяч мест и как можно быстрее разгрузить очередь детей двух‑ и трехлетнего возраста. Всего в этом году в городе будет сдано порядка шести новых и реконструированных дошкольных учреждений», — заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Отметим, проблема очередей в детских садах Челябинска стоит особо остро для новых микрорайонов. Люди годами вынуждены стоять в очередях на получения места в детсаду по месту проживания. В связи с этим часть жителей новостроек вынуждена возить своих детей в садики, расположенные в других районах Челябинска, что создает другие проблемы, — например, заторы в утренние и вечерние часы на выезде (въезде) из новых микрорайонов.