Тюмень, 21 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Попытки православных активистов Тюмени вернуть здание церковно-приходской школы в лоно Русской православной церкви не имеют под собой юридической почвы, заявили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации Тюмени.

Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903

Напомним, православные активисты Тюмени возмущены продажей в августе этого года с аукциона, организованного администрацией города, здания Спасской церковно-приходской школы на улице Ленина, 41. Директор НКО Фонд поддержки национальных традиций «Отчий дом», член Приходского Собрания Церкви Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Тюмени, член Союза журналистов России Александра Кудрявцева обратилась к прокурору Тюмени Рифату Биктимерову с просьбой остановить разграбление Спасского храмового комплекса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты Тюменского родительского комитета, здание школы является объектом историко-культурного наследия регионального значения. Кроме того, это и имущество религиозного назначения и входит в единый церковный комплекс с объектом культурного наследия федерального значения — Спасским храмом ул. Ленина, 43.

«Здания Спасского церковного комплекса объединяет единая историко-культурная среда обитания и единая исторически сложившаяся церковная территория. Позор присвоителям чужого добра! — восклицает Александра Кудрявцева. — Историческая справедливость должна восторжествовать!»

Согласно дореволюционным источникам, Спасская церковно-приходская школа возведена на добровольные пожертвования сотен прихожан и меценатов по инициативе всеми уважаемого настоятеля Спасского храма отца Александра Фокина и освящена в 1898 году.

Как уверяет Александра Кудрявцева, администрация Тюмени продала с аукциона за 54 млн рублей вместе со Спасской церковно-приходской школой и большой лакомый кусище земли в самом центре города, который, однако, является непреложной собственностью памятника историко-культурного наследия федерального значения — старинного Спасского храма.

«В 2011-м году в письме «О возвращении Спасского храмового комплекса» (за подписью заместителя главы администрации города Тюмени Л.З.Теплоуховой от 29.09.2011 № 03−06−3621, направленном председателю регионального отделения межрегионального общественного движения «В защиту православной нравственности» Т.Ю.Гуськовой, было заявлено, что «администрация города Тюмени не возражает против передачи в собственность Тобольско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви муниципального имущества: объекта культурного наследия «Спасская церковно — приходская школа», находящегося по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 41, а также расположенного под ним земельного участка» (копия прилагается). Но дело в том, что Церковь живет по своим законам. В те годы у Спасского храма не было настоятеля прихода. А не было настоятеля по той причине, что администрация Тюменской области не спешила с передачей Спасского храма, — поясняет Александра Кудрявцева. — В марте 2016 года Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий настоятелем прихода Спасской церкви назначил протоиерея Михаила Ивановича Безукладникова, который в то же время является и директором Тюменского духовного училища. С этого момента отец Михаил начинает заниматься сбором документов для возврата Спасской церкви. Узнав про намерение продать здание религиозного назначения Спасскую церковно-приходскую школу, он одно за другим отправляет в департамент имущественных отношений администрации города Тюмени официальные обращения с просьбой снять святыню с торгов и начать процесс передачи церковной собственности ее законным владельцам. Однако директор департамента Е.Т.Уляшева в своих противозаконных преступных намерениях и деяниях оставалась непреклонна. Просим вмешаться, восстановить поруганную законность и историческую справедливость!».

На вопросы корреспондента ИА REGNUM директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева ответила, что здание на ул. Ленина, 41 общей площадью 595,5 кв. м вместе с прилегающим земельным участком 880 кв. м было выставлено на абсолютно законных основаниях на торги и ещё год назад было включено в план приватизации (распоряжение администрации города от 14.09.2015 под номером 665-рк). Аукцион состоялся 18 августа. Нежилое здание оценено в 44 млн 586 тыс рублей, земельный участок — в 11 млн 802 тыс. рублей. Победителем аукциона стало ЗАО «Аксон» (согласно официальным источникам, данная фирма занимается сдачей внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Прим. ИА REGNUM ).

«Отнесение здания на ул. Ленина, 41 к объекту религиозного назначения, и об образовании единого церковного комплекса с объектом культурного наследия Спасским храмом на ул. Ленина, 43 документально не подтверждено», — сообщает Елена Уляшева.

Кстати, не все тюменцы горячо поддерживают инициативную группу православной общественности в вопросе возвращения Спасской церковно-приходской школы в лоно РПЦ. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Примерно так можно охарактеризовать ситуацию с нашей городской православной общественностью, — прокомментировал ситуацию тюменский политолог Александр Безделов. — Чем больше им стараются помочь и идут навстречу, тем более масштабными становятся их запросы, приобретая характер настойчивых и безапеляционных требований. Теперь, оказывается город должен бесплатно передать церкви здание бывшей церковно-приходской школы находившейся в собственности муниципалитета. До революции церковно-приходская школа церкви не принадлежала, а являлась частной собственностью. То есть, исходя из этой странной логики, если вы в машине приладили икону или поставили её дома, то и ваш автомобиль и квартира являются собственностью РПЦ. Во-вторых, за продажу здания город выручил 54 миллиона, именно на эти деньги предполагается, фактически, профинансировать РПЦ. Категорически с этим не согласен, так как у города есть более важные статьи расходов, не говоря уже о том, что Россия светское государство. В-третьих, не вижу необходимости в увеличении количества культовых заведений, так как посещаемость уже существующих остаётся на сравнительно невысоком уровне».