Москва, 21 октября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В 2017 году Минпромторг рассчитывает получить из государственного бюджета почти 60 млрд рублей на господдержку автомобильной отрасли, об этом сообщают СМИ со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова.

zimbio.com Авторынок

Сама схема распределения денег изменится. В Минпромторге считают, что стимулировать необходимо прежде всего конечного потребителя — покупателей автомобилей, а не заводы и концерны. Все эти предложения разработаны и переданы на согласование в правительство РФ.

«Уже очевидно, что программа господдержки в том виде, в котором она существует сегодня, себя исчерпала», — считает Олег Барабанов, эксперт автомобильного рынка. По его словам, несмотря на то, что господдержка позволяет АвтоВАЗу успешно конкурировать с корейскими брендами и не сдавать позиций на российском рынке, кардинального изменения ситуации не происходит — рынок все равно падает, и в этом году, по прогнозам, будет продано всего 1,3−1,4 млн новых автомобилей.

Барабанов также отметил, что программа с текущими параметрами может быть полезной максимум до конца 2017 года. Но, если государство усложнит механизм получения этой поддержки, то программу можно сворачивать уже в этом году.

Но в Минпромторге всё же планируют изменить схему господдержки. Предполагается, что программа обновления автопарка трансформируется в комплекс нишевых программ, которые нацелены на конкретные сегменты потребителей. Покупателей, которые только получили водительские права, намерены стимулировать приобретать в качестве первого автомобиля новую машину российского производства, с высокой составляющей российских компонентов. Следовательно, от повышения спроса будут простимулированы и производители автомобилей, и производители автокомпонентов. Многодетным семьям также будет предлагаться особая программа, так как уровень автомобилизации многодетных семей даёт понять, что есть высокий потенциал для роста именно в этом сегменте.

За последние два года роль государственной поддержки автопрома заметно возросла. Поэтому увеличение объема финансирования закономерно, однако стоит учитывать, что нагрузка на бюджет страны продолжает увеличиваться, и государству нужно будет выполнять социальные обязательства перед населением, что может повлиять на размер поддержки автопрома. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов. По его словам, как показывает практика, даже значительные объемы финансирования из бюджета не покрывают сокращение рынка, поэтому роста за счет этих мер ожидать не стоит, но программы способны значительно смягчить падение рынка: в 2015 году это позволило замедлить динамику падения спроса с предполагаемых 50% до 23−24%.

«Вопрос, скорее, не сколько необходимо, а как долго государство сможет помогать. Пока что похожего по эффективности инструмента нет. Как только рынок начнет восстанавливаться, меры стимулирования перестанут быть необходимы», — заявил эксперт.

В 2015 году на господдержку автопрому было выделено 50 млрд рублей. Автомобильная отрасль получила в текущем году наибольший объем субсидий из всех гражданских отраслей.