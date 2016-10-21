Красноярск, 21 октября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В Москве прошло совещание Совета по кадетскому образованию при Министерстве образования и науки РФ, в котором приняли участие и представители красноярской системы кадетских корпусов и мариинских гимназий. Как рассказал ИА REGNUM председатель правления общественной организации «Северный крест» Игорь Захаров, на сегодняшний день кадетскому образованию в России не хватает системности и единообразия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кадеты

«Кадетское образование на определенном этапе стало модой на кадетов. Если в царской России было порядка сорока кадетских учреждений на всю страну, то сегодня мы имеем порядка сорока кадетских учреждений, учредителем которых является Министерство обороны, в том числе суворовские училища, которые были созданы в советское время и идеологически сильно отличаются от кадетских корпусов в принципе, и еще порядка сорока учреждений, учредителями которых являются иные силовые структуры. Каждое силовое ведомство решило, что было бы неплохо иметь свои кадетские корпуса», — пояснил он.

Результаты мониторинга показали, что свои кадетские корпуса созданы при таможне, прокуратуре, следственном комитете, а количество таких учреждений, созданных министерством образования и муниципалитетами «не поддается исчислению». «У нас есть соответствующие классы, школы, клубы. То есть в этой сфере, если не хаос, то что-то близкое к тому. В этой связи было дано поручение ввести все это в рамки государственной политики», — отметил Захаров.

По его словам, ситуация в Красноярском крае выгодно отличается от общей картины. «Изначально в 1998 году здесь такие учреждения создавались как система, то есть не одно-два, а сразу целая система по единым методикам. Это уберегло нас от того, что в целом происходило с кадетским образованием в России. Даже в соседней с нами Новосибирской области кадетские корпуса конкурируют между собой за бюджет, что объяснимо, в то время как у нас все взаимоувязано», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Он также сообщил, что еще в мае вошел в состав созданного при Минобрнауки совета, но затем последовал перерыв в работе органа в связи со сменой министра образования. 18 октября в Москве состоялось лишь третье заседание Совета по кадетскому образованию. «Сегодня на федеральном уровне формируется концепция по развитию кадетского образования, разрабатываются нормативные документы. Так уж сложилось, что Красноярский край опережает другие территории в этих пунктах, так что мы можем передать накопленный опыт», — сказал Захаров.

Напомним, толчком к созданию совета послужила конфликтная ситуация 2015 года, когда воспитанники Воронежского кадетского корпуса воспротивились смене директора. В результате конфликт пришлось решать на уровне Общественной палаты РФ и администрации президента. В итоге президент РФ Владимир Путин поручил Общественной палате провести мониторинг кадетской системы образования в России. В качестве координирующего органа этой системы был создан Совет по кадетскому образованию.