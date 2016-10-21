Миасс, Челябинская область, 21 октября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В городе Миассе (Челябинская область) при пожаре в жилом доме полностью сгорела кровля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

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«В 04 ч. 52 мин. поступило сообщение о пожаре в жилом доме, по адресу: г. Миасс, пер. Трудовой, д. 4», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что сгорела кровля площадью в 30 кв.м., перекрытие — 10 кв.м., стены — 14 кв.м., а также повреждены: перекрытие — 20 кв.м. и стены — 42 кв.м. В ведомстве уточнили, что при тушении пламени задействовано двенадцать человек и три единицы техники от МЧС.

На пожаре погибли четыре человека — три мужчины и одна женщина. По факту гибели людей проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Челябинской области.

«По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при использовании печного отопления», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за один день пожары погубили четверых детей.