Брянск, 21 октября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Красногорском районе Брянской области в сентябре зарплату не получили 59 педагогических работников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Общая сумма задолженности составила 171 тысячу рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Урок в школе

«Прокурор внес в адрес главы администрации Красногорского района представление с требованием незамедлительно принять меры к изысканию средств на оплату труда педагогических работников и недопущению нарушений в дальнейшем», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас учителя уже получили свои деньги.

ИА REGNUM напоминает, что общая задолженность по зарплате в Брянской области сейчас составляет примерно 35 млн рублей. При этом ни одно образовательное учреждение официально не заявило о том, что с зарплатами есть какие-то проблемы. При этом в конце 2015 года в Брянской области были массовые задержки зарплаты учителям. Так, прокуратура тогда выявила нарушения в 15 муниципальных образованиях. Тогда в адрес губернатора было внесено представление.