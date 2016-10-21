Владивосток, 21 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Сивуч по кличке Старк, которого привезли в Приморский океанариум с Сахалина, погиб в ночь на 21 октября. Ветеринары утверждают, что животное скончалось от побоев, нанесенных тупым предметом, сообщает издание «Новости Владивостока».

Северный морской лев

Информация о гибели обитателя океанариума поступила в полицию после полуночи 21 октября, сообщил изданию источник в правоохранительных органах. Труп животного с травмами головы был обнаружен поздно вечером. Согласно результатам ветеринарной экспертизы, причиной смерти ушастого тюленя стали удары «тупым предметом дробящего типа».

В начале августа детеныша сивуча в состоянии крайнего истощения нашли на побережье Сахалина. Животное передали сотрудникам Приморского океанариума, которые вылечили тюленя от пневмонии и паразитов.