Москва, 21 октября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. При работе над поправками в федеральный бюджет 2016 года депутаты рассматривали их как возможность создать наиболее благоприятные условия для вхождения в 2017 год в сфере бюджетного планирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Квентин Массейс. Менялы и ростовщики (фрагмент)

«Комитет практически всю неделю очень подробно рассматривал отчет об исполнении бюджета 2015 года и об исполнении бюджетов внебюджетных фондов и поправки в бюджет 2016 года. Мы анализировали, как работает бюджетная система, как работает экономическая политика в условиях беспрецедентного давления на нашу страну, в условиях очень серьезных шоков, которые обрушились на нашу экономику, — это и падение нефтегазовых доходов, это и внешние санкции», — отметил он.

Именно через призму этих вопросов и рассматривался отчет о деятельности экономического блока страны в 2015 году и то, как это работает в 2016 году, пояснил Макаров. «Результаты показали — экономика адаптировалась к тем вызовам, с которыми она столкнулась, и очень важно, что тот переход к новой экономической модели сопровождается реальным ростом доходов ненефтегазового сектора. Это не просто падение нефтегазовых доходов, не структурные изменения за счет статистики — это реальный рост ненефтегазовых доходов», — указал депутат.

«Что касается 2016 года, мы понимаем, что два месяца — это возможность создать наиболее благоприятные условия для вхождения в 2017 год, поэтому, рассматривая проект 2016 года, мы в первую очередь изучали, каким образом надо построить эту работу в условиях серьезного дефицита бюджета», — сказал парламентарий, напомнив, что дефицит бюджета превысил 3 трлн рублей.

В этих условиях необходимо определять приоритеты, и одним из таких приоритетов была избрана социальная политика, подчеркнул Макаров. «Даже в условиях ограниченных ресурсов мы увеличиваем расходы на пенсии, мы увеличиваем расходы на социальные проблемы людей», — сказал он. Важнейшей проблемой является также оборона, констатировал Макаров. «Мы безусловно понимаем, что это безопасность страны, и поддержка ВПК — это не только оборона, это и поддержка предприятий, поддержка миллионов людей, которые на них работают, это поддержка новых технологий, которых нас пытаются сегодня лишить», — полагает депутат.

Важным пунктом является также поддержка регионов, уверен Макаров. «Именно регионы сталкиваются с главными проблемами в данной ситуации», сказал он, подчеркнув, что на пленарном заседании будут звучать аргументы, каким образом финансово обеспечить выполнение указов президента. «Главными вопросами будут безусловное выполнение всех принятых на себя государством обязательств, выполнение указов президента, полное финансовое обеспечение приоритетных программ, которые нам предстоит обеспечить в 2017 году, но подготовить их мы должны, уже рассматривая бюджет 2016 года, и нахождение тех точек роста, которые обеспечат стабильный и качественный рост нашей экономики уже в 2017 году», — заключил парламентарий.