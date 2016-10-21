Москва, 21 октября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В России из-за дефицита апельсинов выросли потребительские цены на цитрусовые. Рост в сентябре составил 15,7%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров.

Barescar90 Цитрусовые. Лимоны

По словам представителя «Ленты» Анны Мелешиной, это частично связано с преждевременным окончанием сезона апельсинов в этом году в ЮАР, которая поставляет на российский рынок 10% цитрусовых.

Также ритейлеры ждали поступления на российский рынок апельсинов из Турции после отмены запрета на их импорт. Дело в том, что турецкие апельсины вдвое дешевле египетских, однако они еще не поступили на рынок в нужном количестве.

По словам ритейлеров, рынок начнет активно насыщаться более дешевыми турецкими апельсинами с конца ноября.