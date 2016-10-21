Таллин, 21 октября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В направлении с материковой части Эстонии на второй крупнейший остров страны Хийумаа с 19 октября действует ограничение сообщения: из-за низкого уровня воды в море на линии Куйвасту — Виртсу работает один паром вместо трех. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 октября, сообщили в судовой компании TS Laevaliinid, отметив, что паром Harilaid имеет осадку менее 4 метров, что позволяет задействовать его на маршруте.

ogena.net Паром на остров Хийумаа

Движение двух других паромов St. Ola и Regula приостановлено. Чтобы разрешить ситуацию с нехваткой паромов, Harilaid ходит по свободному графику, а отправление пассажиров и транспорта осуществляется в порядке очереди, скопившейся с 19 октября.

Оператор паромного сообщения принес извинения за причиненные неудобства и обратился с просьбой к жителям страны воздержаться от планов посещения острова Хийумаа в период 21−23 октября. Подтверждено, что паром Harilaid обслуживает линию с сентября 2016 года, так как паром Ionas отправлен в ремонт.

Эстонские СМИ сообщают, что на острове и на материке у переправы скопилось огромное количество автотранспортных средств. Ожидание в очереди превышает 10 часов. В первую очередь обслуживаются служебные автомобили скорой помощи, транспорт оперативных служб и фирм, обеспечивающих жизнедеятельность островитян.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре 2016 года закончился договор между многолетним оператором паромного сообщения материковой Эстонии и ее островов — компанией Saаremаa Laevakompanii AS и государством. В 2013 году министр экономики Эстонии, член союза правых партий «Отечество — Республика» Юхан Партс принял решение о развитии государственного судоходства посредством дочерней компании госфирмы «Таллинский Порт» (Tallinna Sadam) — TS Laevad. SLK оспаривала в суде решение правительства, но безуспешно. TS Laevad заказала в Польше и Турции строительство четырех паромов, которые к октябрю так и не были готовы. Чтобы временно решить проблему, TS Laevad арендовала старые суда у той же Saаremаa Laevakompanii AS. В августе 2015 года руководство ГАО «Таллинский порт» было арестовано по подозрению в финансовых махинациях и коррупции.

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