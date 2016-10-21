Грозный, 21 октября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Многодетные семьи сотрудников МЧС РФ по Чечне получили по 100 тысяч рублей. Денежные средства выделены 368 семьям, в которых воспитываются четыре ребенка и более. Как отметили в спасательном ведомстве, Чечня является регионом, в котором зарегистрировано самое большое количество отрудников в системе МЧС России, у которых многодетные семьи, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Стоит отметить, что в Чечне не оставляют без внимания и нуждающиеся семьи сотрудников органов других структур. Так, в июле текущего года более 260 семей погибших сотрудников правоохранительных органов, малоимущих граждан, детей-сирот получили новое жилье. Денежные средства были выделены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Читайте также: В Чечне получили квартиры к Ураза-байраму 260 нуждающихся семей

Такие благотворительные акции проводятся в Чечне регулярно. Одна из масштабных акций состоялась в июле 2015 года. Фонд имени Ахмата Кадырова вручил ключи от новых квартир 38 сотрудникам правоохранительных органов Чечни, получившим ранения в борьбе с терроризмом. Еще 12 человек получили ключи от машин. Денежную помощь в размере 500 тысяч рублей вручили 50 человекам. Еще 63 сотрудника получили по одному миллиону рублей.

Также по теме: В Чечне получили квартиры и материальную помощь 113 сотрудников правоохраны

Фонд имени Ахмата Кадырова выделил 20 квартир в Грозном для остронуждающихся семей