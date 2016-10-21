Чебоксары, 21 октября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В Чебоксарах продолжаются мероприятия, посвящённые 80-летию заслуженного художника России, народного художника Чувашии Праски Витти (Виталия Петрова). Значительная часть его творчества посвящена отражению культуры и традиций чувашского народа, философии и мифологии народа. Сегодня, 21 октября, персональная выставка «Путевые зарисовки» открывается в культурно-выставочном центре «Радуга», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На выставке впервые экспонируются 83 графические работы мастера, созданные в ходе зарубежных поездок по Венгрии, Испании, Турции, Чехии, Болгарии, Хорватии, Германии, Египту. Путевые зарисовки Праски Витти знакомят с традициями, культурой и бытом этих стран.

Документальная часть выставки показывает ретроспективу творческой деятельности мастера с 1982 по 2015 годы. Праски Витти — участник более 40 всероссийских и всесоюзных, международных выставок. Творчество самобытного национального художника, этнокультурное наследие чувашского народа были представлены на трех континентах. Выставки открывались на высшем уровне: в присутствии посла Венгрии Ёжев Контре, президента Турции Абдуллы Гюль, генерального секретаря Тюрксой Дюсена Касеинова и других официальных лиц. Произведения художника хранятся в музеях и частных коллекциях многих стран.

В одном из интервью Праски Витти отмечал, говоря о чувашском искусстве, что «его осталось в народе не ахти как много». «Просто срисовывать то, что осталось — не заслуга. Чуваши сами по себе рисуют немногим более ста лет. Первые профессиональные художники получили образование в Императорской академии художеств в конце XIX века: где — то в 1886 году Александров поступил, потом поступил Кокель, в столице учились Сверчков, Спиридонов… В своей вере чуваши обращались не к антропоморфным богам, а поклонялись духу воды, духу дерева… Это не требовало изображения. Изобразительное религиозное искусство у чуваш тоже не могло возникнуть. Но, так как природа одинаково одаривает всех одинаково — и египтян, и французов, и чуваш; а идеальный слух, поставленный глаз, стремление к красоте — они присущи всем, как универсальное качество человека, то у чуваш это выразилось потрясающим образом — в обычаях, и в оптическом варианте, в костюме, ритуальных праздниках», — отмечал художник.

«Я показывал работы французам, немцам: их, в некотором смысле, удивляют наши обычаи. Например, мы поем, держась рука об руку. Такого компонента в Европе нет. Подобные обычаи были во времена кельтов, доримской империи — они объединяли людей. А у нас сохранились! Меня европейцы спрашивают: «Неужели, есть такой народ?!» В восторженном плане спрашивают. Не «смотри, они еще вот так поют». Думаю, из-за этого принимают. Ну, конечно, притягивает и некоторая экзотика. Например, стоит женщина с алыми глазами, вся усыпанная серебром», — рассказывает Праски Витти.

Справка ИА REGNUM. Праски Витти родился 17 сентября 1936 года в деревне Алгазино Вурнарского района Чувашии, живет в Чебоксарах. Окончил Чебоксарское художественное училище, отделение монументально-декоративной живописи Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной.

Творчество Праски Витти органично связано с этнокультурным наследием чувашского народа, он является признанным самобытным национальным художником. Автор монументально-декоративных работ (роспись, сграффито, мозаика, витраж, керамика), выполненных в ряде городов страны. Значительны достижения в станковой и книжной графике (офорт, черно-белая и цветная линогравюра, акварель, рисунок карандашом и тушью), а также в станковой живописи (масло, гуашь). Но главное его авторское своеобразие — это приверженность искусству горячей эмали. Он — многократный участник и руководитель творческих семинаров по монументально-декоративному и эмальерному искусству, как в России, так и за рубежом.

Награждён орденом Дружбы. Лауреат Государственной премии Чувашской Республики.