Москва, 21 октября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Руководство Банка России назначило временную администрацию в АКБ «ПЕРЕСВЕТ». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Приказ № ОД-3628 руководством Банка России подписан сегодня, 21 октября, с формулировкой «в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения». Временная администрация назначена сроком на шесть месяцев.

«Одновременно Приказом Банка России от 21.10.2016 года № ОД-3629 в соответствии со статьей 189.38 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)», — говорится в сообщении.

Полномочия кредитной организации приостановлены на то время, пока в ней будет действовать временная администрация. Временная администрация будет проводить обследование финансового положения банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин считает ЦБ виноватым в том, что мегарегулятор начал чистку банковского сектора поздно — но «лучше поздно, чем никогда».