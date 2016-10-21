Москва, 21 октября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Роструд восстановил трудовые права 2,139 млн работников и добился выплаты 19,5 млрд рублей задолженности по зарплате, сообщает пресс-служба Роструда.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

С начала 2016 года в рамках исполнения предписаний Роструда 800 тыс. работникам выплачена задержанная зарплата на сумму более 19,5 млрд рублей, восстановлены трудовые права 2 миллионов 139 тысяч 110 работников, отмечает ведомство.

Также Роструд провел 99 тыс. проверок соблюдения трудового законодательства, по итогам которых были выявлены 368,4 тыс. нарушений, из них 89,8 тыс. нарушений связано с оплатой труда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд) в первом полугодии текущего года добилась выплаты задержанных зарплат на сумму более 13 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства. Так, за указанный период Роструд провел 66 тыс. проверок соблюдения трудового законодательства, по итогам которых были выявлены более 260 тыс. нарушений.