Москва, 21 октября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Курс российского рубля по отношению к доллару США незначительно снизился на открытии торгов и составил 62,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

Курс американской валюты расчетами «завтра» в 10:00 мск повысился на 8 копеек. При этом курс евро снизился на 6 копеек и составил 68,21 рубля.

Стоимость нефти марки Brent после открытия торгов находится на уровне $51,4 за баррель.