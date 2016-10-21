Судак, Крым, 21 октября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. В городском саду Судака ночью был разрушен памятник Ленину. В настоящее время полиция проводит следственные действия, сообщает 21 октября «Крыминформ» со ссылкой на пресс-секретаря главы администрации города Ирину Дубровскую.

macjasek Памятник Ленину

«В настоящее время правоохранительные органы по факту хулиганских действий проводят следственные мероприятия. Памятник Ленину в городском саду для судакчан — символ истории развития города в советский период», — заявила Дубровская.

При падении фигура Ленина разломилась на куски. По словам главы администрации Судака Владимира Серова, монумент будет вскоре восстановлен, а виновные будут найдены и «понесут строгое наказание».

Памятник Владимиру Ленину был установлен в Судаке в 1930 году к 60-летию вождя Октябрьской революции. Памятник был разрушен в ходе Великой Отечественной войны, однако в 1955 году его восстановили. В 1969 году он был поставлен на учет как памятник истории и монументального искусства. Памятник в городском саду — один из двух, оставшихся в Судаке после развала СССР.