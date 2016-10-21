Тверь, 21 октября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Мясо с паразитами обнаружили специалисты в специализированном доме ребенка «Теремок» в Твери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 октября в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

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Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки отобрали пробы замороженного мяса говядины, произведенного ОАО «Торжокский мясокомбинат». При лабораторных испытаниях в мясе были обнаружены листерии — Listeria monocytogenes.

Еще один некачественный продукт специалисты обнаружили уже в одном из магазинов. При проведении лабораторных исследований продукта — пельмени «Русские свиные» полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой категории В, произведенный одним из местных ИП, была выделена сальмонелла.

Добавим, что ранее специалисты Россельхознадзора провели проверки качества сливочного масла и колбасы, продававшихся в Ржеве и Торжке. В итоге в сливочном масле, произведенном брянским ООО ТД «Дубравкамолоко» было выявлено наличие растительного жира — а это нарушение технического регламента. В колбасе «Закусочная» (ИП Ковалев, Торжок) специалисты лаборатории обнаружили ДНК сои.