Лас-Вегас, США, 21 октября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В ходе третьих, последних теледебатов между претендентами на президентское кресло в США кандидат от демократов Хиллари Клинтон, стараясь уличить своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа в неспособности к управлению государством, произнесла фразу, возможно, раскрывшую военный секрет. Об этом бывший стратегический планировщик Африканского командования вооруженных сил США Дэн Магуайр заявил в интервью телеканалу FoxNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

На дебатах Клинтон в очередной раз сказала о Трампе, что ядерное оружие ему доверять нельзя. «Суть использования ядерного оружия в том, что если президент отдает приказ, то он должен быть выполнен. Время между отдачей приказа и его выполнением людьми на местах составляет около четырех минут», — пояснила она.

Вот эта подробность о времени нанесения ядерного удара и вызвала реакцию экспертов. «Вне зависимости от того, насколько точна оценка в четыре минуты, все, что связано с возможностью нанесения ответного удара, — секретно», — сказал Магуайр.

Магуайр оценил фразу Клинтон как способ произвести впечатление на аудиторию «своей компетентностью», полученной на посту государственного секретаря США: чтобы избиратели решили, что «она знает ответы на все вопросы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на дебатах 19 октября большинство избирателей отдали предпочтение Клинтон. В США их посмотрели почти 72 млн человек. Президентские выборы состоятся 8 ноября 2016 года, а инаугурация нового главы Белого дома, как ожидается, пройдёт в январе 2017 года.