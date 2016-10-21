Иваново, 21 октября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. В Ивановской области награждены лучшие работники сельхозпредприятий региона. С профессиональным праздником представителей отрасли поздравил губернатор Павел Коньков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

За заслуги в развитии агропромышленного комплекса региона вручены награды Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Ивановской области. В рамках мероприятия были присвоены почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Почетный работник агропромышленного комплекса России», «Почетный работник агропромышленного комплекса Ивановской области», вручены почетные грамоты.

Как прокомментировал Павел Коньков, сельское хозяйство региона из года в год демонстрирует устойчивый рост, в первом полугодии 2016 года индекс производства в отрасли составил 102%.

В агропромышленной отрасли региона работает 24,7 тыс. человек. В структуру АПК области входит свыше 230 разнопрофильных предприятий, учреждений и организаций. В регионе насчитывается 185 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 100 тыс. личных подсобных хозяйств.

По итогам работы отрасли за 9 месяцев 2016 года хозяйствами региона всех категорий намолочено свыше 132 тыс. тонн зерна при урожайности более 21ц/га. Посеяно под урожай 2017 года 21,8 тыс. га озимых культур. По состоянию на 1 октября в регионе произведено 121,4 тыс. тонн молока, что составляет 102,5% к уровню прошлого года, 23,9 тыс. тонн мяса (на 8% выше показателя прошлого года). Выросли объемы производства важнейших пищевых продуктов, в том числе колбасных изделий на 24%, сыра и творога почти на 6%, хлебобулочных изделий на 28%, рыбы на 34%, яиц на 7%.