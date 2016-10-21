Волгоград, 21 октября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Волгограде осужден педофил. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 21 октября, сомнений в виновности 22-летнего местного жителя у суда не осталось. Его причастность к сексуальному насилию над девочкой была полностью доказана.

josealbafotos Арест. Тюрьма

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Насильника-убийцу школьницы в Волгограде отправили в СИЗО

На половую неприкосновенность ребенка злоумышленник посягнул в прошлом году. Преступление было совершено в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Семилетнюю девочку, которая шла в магазин, педофил обманом заманил к себе в машину. Ребенка он отвез в безлюдное место, где и надругался над ней. Затем преступник вернул свою жертву на то ту же улицу пролетарскую, с которой ее и увез и скрылся. О случившемся стало известно в тот же вечер. Девочка все рассказала своей матери. По горячим следам преступника задержали.

Суд признал волгоградца виновным по п."б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Провести за решеткой ему придется 12,6 года. Такое наказание определил злоумышленнику суд. Отбывать его преступник будет в исправительной колонии строгого режима.

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Напомним, ужасный случай всколыхнул весь Волгоград в начале октября текущего года. В мусорном баке на юге областного центра было найдено тело 15-летней школьницы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время убийца уже задержан и помещен в СИЗО. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед девочки.