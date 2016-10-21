Ярославль, 21 октября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля продлила договор аренды скандального земельного участка в Бутусовском поселке в центре города, против застройки на котором выступали местные жители и предыдущее руководство города, запретившее строительство жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

yargid.ru Жилой дом в Бутусовском поселке

«Позвонили обеспокоенные жители Бутусовского посёлка. По их сведениям, застройщику, который хотел «уплотнить» посёлок своим восьмиэтажным шедевром, продлили срок аренды участка. Неужели все повторится? Если это на самом деле так, то руководство мэрии сделало огромную ошибку. Жители полны решимости отстаивать свои права. Для окончательного прояснения ситуации, фракция КПРФ разослала запросы в мэрию Ярославля и врио губернатора», — рассказал Эльхан Мардалиев.

В мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM подтвердили — договор аренды с застройщиком — ПЖСК «Горожанин» — действительно продлен. Это произошло после встречи руководства компании с ио мэра Владимиром Слепцовым. В мэрии уверяют, что это не означает возобновления попыток строительства.

«Сейчас этот участок является рекреационной зоной и по Генплану, и по правилам землепользования и застройки. Чтобы получить разрешение на строительство в этом месте, нужно провести публичные слушания по изменению Генплана и ПЗЗ, пройти через комиссию и решение муниципалитета, сделать проект планировки территории. Мы понимаем, что это просто невозможно. Мне сложно сказать, на что надеется застройщик. Мы можем разорвать договор аренды в любой момент», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Сергей Калинин.

«Жителей поселка такие объяснения не устраивают. Не устраивают они и нас. Если предыдущий договор истек, мэрия могла не заключать новый, чтобы раз и навсегда снять этот болезненный вопрос на совершенно законных основаниях. Я подозреваю, что тут есть какие-то кулуарные договоренности. Не имея надежды что-то построить в будущем, ни один здравомыслящий застройщик не будет арендовать землю и платить за нее деньги в бюджет. Удивляет, что с одной стороны мэрия продолжает судиться с компанией, а с другой — заключает с ней договор по спорному участку», — сказал депутат Эльхан Мардалиев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущее руководство мэрии Ярославля отозвало выданное «Горожанину» разрешение на строительство, а затем перевело земельный участок из зоны застройки жилыми домами в рекреационную зону. Это решение было поддержано на публичных слушаниях и в муниципалитете Ярославля. Многочисленные суды подтвердили правомерность действий городских властей. 8-этажный жилой дом планировалось возвести в непосредственной близости к «поселку Бутусова», представляющий собой один из первых советских жилых районов, построенный комплексно в 1920-х годах в стиле конструктивизма и являющийся воплощением идеи «города-сада». Градозащитники посчитали, что строительство нанесет вред облику поселка, а жители выражали недовольство тем, что новый дом перекроет дорогу к их домам и создаст другие неудобства для проживания.

Отметим, что в октябре руководство мэрии Ярославля заявило о том, что «точеченой застройки в городе больше не будет».