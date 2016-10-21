Якутск, 21 октября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Уже 3 157 заявлений о предоставлении больших участков земли поступило в Якутии. При этом большинство претендентов на гектары по-прежнему предпочитают участки в Хангаласском районе республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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По данным ведомства 140 заявок поступило в бумажном виде, а 540 от общего числа были аннулированы.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной большого количества аннулированных заявок могут быть проблемы с тем, что точную информацию о земле трудно узнать. Ранее председатель региональной общественной организации «СИР» Иван Степанов отмечал, что что выбирать участок трудно из-за низкой информативности карт, неверного определения координат участков, невозможности оценить землю на пригодность в связи с замерзанием грунта и несвоевременного оформления хозяевами реально используемых участков.

Напомним также, что Якутия лидирует на Дальнем Востоке по количеству претендентов на гектары.