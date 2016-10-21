Вашингтон, 21 октября, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Чешский нападающий «Флориды» Яромир Ягр после хоккейного матча с «Вашингтоном» заявил, что рад своей 750-й шайбе, заброшенной в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

hokej.cz Яромир Ягр

«У меня было много моментов и в предыдущих встречах, но использовать их почему-то никак не получалось, — цитирует Ягра «Р-Спорт». — Я очень рад, что сегодня мне это наконец-то удалось».

При этом спортсмен добавил, что ему всегда важно забросить первую шайбу в начале сезона НХЛ.

«Хорошая игра, хорошая передача на меня получилась, а я оказался открыт в нужном месте в нужное время», — отметил Ягр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ХК «Флорида Пантерз» на домашней арене уступил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая 20 октября, завершилась со счетом 2:4.

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